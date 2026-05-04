J1広島は4日、公式サイトを更新。3日に行われた岡山との試合後のSNS投稿を巡って同クラブの森井悠社長から直接謝罪があったことを報告した。3日のアウェー戦で広島は岡山に0―1で敗戦。後半20分には岡山のペナルティーエリア内で広島の選手が相手に足を踏まれ転倒したが、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）チェックの末に反則はなかったと判断されていた。試合後には、岡山の一部の選手がこのプレーを揶揄（やゆ）す