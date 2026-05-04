元乃木坂46の女優能條愛未（31）が4日、横浜市内で、第4回横浜国際映画祭ベイサイドパーティーの「Maison MUNETAKA YOKOYAMA」ファッションショーにゲストモデルとして登場した。赤と黒がアクセントになっている緑基調の花柄ドレスに、14センチのハイヒールでレッドカーペットを歩いた。普段はスニーカーが多いそうで「こういう場はなかなか慣れていなくて緊張。強風なので、転ばずにポージングできるかがドキドキでした」と振り返