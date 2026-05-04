5月4日、B2西地区のベルテックス静岡は、Bリーグで指揮官を務めた経歴を持つジョン・パトリック氏と、2026－27シーズンのヘッドコーチ契約を締結したと発表した。 4月26日に2025－26シーズンの全日程を終えた静岡は、15勝45敗のB2西地区7位に沈み、プレーオフ進出を逃した。同28日には森高大ヘッドコーチが契約満了となることが発表。井上雅史氏がゼネラルマネージ