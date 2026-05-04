子どもたちが憧れの職業に挑戦しました。あす（5日）の「子どもの日」を前に、岡山市で開かれた路面電車の運転体験教室。小学生に公共交通機関を身近に感じてもらおうと、岡山電気軌道が開いたものです。 【写真を見る】子ども達が路面電車の運転体験に挑戦「電車の運転士になりきれた」【岡山】 子どもたちは、現役の運転士から手ほどきを受けながら、アクセルとブレーキレバーの操縦を行い車庫の中の50メー