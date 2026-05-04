女子サッカーなでしこリーグ1部の岡山湯郷ベルは、きのう（3日）アウェーで伊賀FCくノ一三重と対戦し2対1で勝利しました。これで3位に浮上した湯郷ベル。次節は今月（5月）10日、アウェーで首位の静岡SSUボニータと対戦します。