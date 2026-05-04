５月３日にクラブ公式Instagramでの不適切な内容の投稿に関して、謝罪していたファジアーノ岡山が、翌４日に森井悠代表取締役社長の名義で件の投稿の原因を報告した。今回の声明で「改めましてサンフレッチェ広島様をはじめ試合に関わるすべての皆様、ならびに今回の件で不快な思いをされた皆様に、心よりお詫び申し上げます。あわせて事実関係の確認と経緯報告が遅くなったこと、重ねてお詫び申し上げます」とし、以下のよう