リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、スウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクの状態に言及した。3日、クラブ公式サイトが伝えている。2025年夏にニューカッスルからプレミアリーグ史上最高額の1億2500万ポンド（約266億円）でリヴァプールに加入したイサクだが、昨年12月20日のトッテナム・ホットスパー戦で腓骨骨折を含む足首の負傷で長期離脱を余儀なくされたこともあり、今季はここまで公式戦21試合出場で4ゴー