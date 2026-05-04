【写真】宮舘涼太の美しい姿勢＆脚の長さが伝わるワンショット Snow Man・宮舘涼太が主演を務めるオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』公式Instagramでは、最新話の場面写真を公開した。 ■宮舘涼太“エータ”の姿勢にコメント続々 オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』公式Instagramでは、宮舘涼太が演じる“エータ”と臼田あ