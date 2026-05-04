【その他の画像・動画等を元記事で観る】 RYOKI MIYAMA（三山凌輝）が、5月3日(日・祝)、自身初となる東名阪Zeppツアー「RYOKI MIYAMA First Tour『Back from the coffin.』」をZepp Osaka Baysideにて開幕した。 ■「今日まで取っておいてよかった」と語る「Tadaima」を披露 ツアータイトルに掲げた『Back from the coffin.』には「音楽と真摯に向き合い、本物であることを証明するために、どんな障害があろう