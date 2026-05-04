奈良県大和高田市で川沿いの県道の一部が崩落。大雨の影響とみられています。 5月4日午前5時半ごろ、大和高田市日之出西本町にある県道で「歩道の一部が川の方に陥没して標識が傾いている」と通行人から通報がありました。 県などによりますと、川沿いの歩道の一部がガードレールなどとともに幅約20m、高さ7mにわたって崩れました。 けが人はいないということです。 奈良県大和高田市には4日未明に大雨