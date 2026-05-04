マス・ジェネラル・ブリガムがん研究所でのリーシャ・セクイストさんとフローリアン・フィンテルマンさん/Mass General Brigham Cancer Institute（CNN）肺がんで亡くなる米国人はほかのどのがんよりも多く、乳がんに比べると3倍近くに上る。だがマンモグラフィーによる乳がん検診の受診率は8割にも達するのに対し、肺がん検診を受ける人ははるかに少ない。技術の進歩によって肺がんの早期発見も可能になったが、検診対象者のうち