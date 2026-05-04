“ちいかわ好き芸人”として知られるお笑いコンビ・ミルクボーイの内海崇（40）が4月29日、自身のXを更新。新作の“ちいかわ”ディスプレイを披露した。【写真】「メチャクチャ可愛い」ミルクボーイ内海が披露した新作の「こどもの日ちいかわ」ディスプレイ内海は「こどもの日ちいかわ完成しました！兜かぶってたのに、されちゃったの!?『寄生』!!」のコメントとともに、鯉のぼりの着ぐるみ姿のちいかわ、ハチワレ、うさぎや、