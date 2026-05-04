水しぶきを上げて海に入る子どもたち＝4月、鹿児島県・奄美大島「こどもの日」を前に、総務省は4日、外国人を含む15歳未満の子どもの数（4月1日時点）を発表した。昨年より35万人少ない1329万人で、45年続けて減少した。総人口に占める割合は0.3ポイント減の10.8％。人数、割合とも比較可能な1950年以降の最低を更新した。政府は2030年代に入るまでを「少子化反転のラストチャンス」と位置付け、児童手当の対象拡充などの施策を