◇プロ野球セ・リーグ中日ー阪神（4日、バンテリンドーム）プロ3登板目となる先発マウンドにあがったドラフト1位ルーキー・中西聖輝投手。初回に3点を失うも持ち直し、最多112球を投じる力投で、7回3失点としました。初回のマウンドでは先頭・郄寺望夢選手にヒットを許し、中野拓夢選手・森下翔太選手を連続でフライに打ち取るも、四死球で満塁のピンチを招きます。ここで打席に迎えた前川右京選手には、走者一掃のタイムリ