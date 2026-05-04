5日は「こどもの日」です。日本で暮らすこどもの数は1329万人と、45年連続で減少し過去最少となりました。総務省によりますとことし4月1日時点の15歳未満のこどもの数は、前の年より35万人少ない1329万人で、1982年から45年連続で減少し過去最少となりました。男女別では男子が681万人、女子が648万人となっています。全人口に占めるこどもの割合は去年より0.3ポイント低い10.8パーセントで、こちらも1975年以来、52年連続で低下し