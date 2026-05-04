5月2日、日本ボクシング史上最多の5万5000人を集めておこなわれた『THE DAY』で、4団体（WBA、WBC、IBF、WBO）統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（大橋）は、“最強の挑戦者” 中谷潤人（M.T）を判定で退け、王座防衛を果たした。世紀の一戦と謳われた両者の激突は、前評判に違わぬものとなった。瞬き厳禁の攻防に大観衆は酔いしれ、試合終了と同時に観衆も疲れたに違いない。となれば、選手の疲労感は想像以上だ。激