元フジテレビアナウンサーの高橋真麻（４４）が３日に自身のブログを更新。声帯の手術を受けていたことを明かした。郄橋は「実は３月末から原因不明の声帯麻痺になり声が出づらく、息苦しい。声が割れる、大きな声が出せない、歌えない。という日々を送ってきたのですがこの度、声帯の手術を終え退院致しました」と報告。「これからリハビリや経過観察があります」と説明した。６日放送のＴＢＳ系「ゴゴスマ−ＧｏＧｏ