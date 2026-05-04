ボートレースからつの「ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会会長賞ＧＷ唐津特選」は４日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。古賀繁輝（３９＝佐賀）が勝負強さを見せつけた。１号艇の１Ｒは先マイ。１０Ｒは４枠からインを奪って逃走。４日目は逃げを連発、１２位までジャンプアップを果たした。凡機、さらに新ペラに序盤は調整に大苦戦。ただ３日目に「上から下まで整備して良くなっている」と良化の兆し。この日は「ピット離れ