東京女子プロレス４日後楽園大会のプリンセスタッグ選手権は辰巳リカ（３４）と渡辺未詩（２６）の「白昼夢」がジェシー・マッケイとキャシー・リーの「ジ・インスピレーション」に勝利し、第２１代王者となった。試合開始前、白昼夢の２人は事前の会見で手作りしたジェシーとキャシーを模した２体の人形を王者組にプレゼント。しかしあえなく人形は投げ捨てられ、急襲を受ける波乱の幕開けとなった。それでも渡辺がキャシー