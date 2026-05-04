ゆるっと穿けて楽ちんなスウェットパンツ。大人コーデにはラフすぎる……と思っているなら、今回紹介する【ユニクロ】のスウェットパンツに注目してみて。40・50代女性も穿きやすい、まるでスラックスのような美シルエットが魅力です。おしゃれさんの上品な着こなしもぜひ参考に。 シルエットで魅せる大人っぽスウェットパンツ 【ユニクロ】「スウェットストレートパンツ」\3,990（税込） ストンと落ちる