繰り返されるゴミ荒らしに不安と疑念が募り、ついには隣人まで疑ってしまう事態に！？ 真相を確かめるため設置したカメラに映っていたのは、予想もしない光景でした──。今回は筆者の知人から聞いた、思い込みの怖さを感じるエピソードをご紹介します。 ゴミが荒らされている！ ある朝、家の前に出したゴミ袋が派手に破られていたことがありました。 そのときは『よく近くにいるカラスの仕業よね』と思い片づけたも