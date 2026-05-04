歌手の早見優が3日、自身のインスタグラムを更新。貴重な同期4ショットを公開した。 【写真】自然な笑顔が仲の良さを物語っています 「Had a great time at Kyon Kyon’s concert!What a treat it was to see Masahiro Motoki after all these years」と、小泉今日子のコンサートを訪れて楽しく、本木雅弘と久々に会えてうれしかったことを英語で投稿。 「82年組ミニ同窓会」として松本伊代、小泉、本木と4人で笑