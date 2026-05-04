作業する香川県立農業経営高校の生徒たち 香川県の高校生が自分たちで育てた農産物を使ってお茶を作り、販売しました。 香川県立農業経営高校の3年生3人が取り組んでいるのは…… （農業経営高校3年／川村椛恋さん）「アスパラの残渣（ざんさ）の部分をアスパラ茶として作っています」 授業で育てたアスパラガスを出荷していて、その「残渣」と呼ばれる、捨ててしまう部分を使ってお茶を作っています。