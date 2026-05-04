◆第３０回黒潮皐月賞・重賞（５月３日、高知競馬場・ダート１４００メートル、不良）高知３冠の初戦に地元佐賀の１２頭が出走し、単勝１・２倍で断然人気のカツテナイオイシサ（牡３歳、高知・雑賀正光厩舎、父ヴァンセンヌ）が、同じ雑賀正厩舎のクスダマとの大接戦を制して重賞３連勝を飾った。勝ちタイムは１分２８秒０。同馬は中団から進め、最後の直線では先に先頭に立ったクスダマとの激しいマッチレースに。不良馬場で