３日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に、タレントの大沢あかね（４０）ゲスト出演。夫のお笑いタレント・劇団ひとりとのなれそめを語った。１０代前半からティーン誌の表紙を飾り、バラエティー番組で活躍してきた大沢。２００９年に２３歳で９歳年上の劇団ひとりと結婚。ＭＣの山崎育三郎に「結婚の決め手は何だったんですか？」と問われると、「ちょっといいなって思ってて、家でテレビを見てい