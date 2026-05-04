２４年の２冠牝馬チェルヴィニア（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は、ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）でダミアン・レーン騎手と新コンビを組むことが分かった。４日、サンデーサラブレッドクラブがホームぺー上で発表した。同馬は前走の中山記念で５着。ヴィクトリアＭには初参戦となる。