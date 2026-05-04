◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（４日・横浜）ＤｅＮＡ打線が前夜に続いて爆発。４回で早くも２試合連続の２ケタ得点に到達した。３日のヤクルト戦（神宮）では今季最多の２２安打を放って１２得点のマシンガン打線は、４点ビハインドの４回に５本の長短打で一気に追いつくと、３回には勝又温史外野手と蝦名達夫外野手の適時打で２点を勝ち越した。さらに４回にも度会隆輝外野手の適時打、蝦名の今季１号となるバック