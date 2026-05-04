INFINITEのエルこと、キム・ミョンスが主演する韓国ドラマ『暗行御史＜アメンオサ＞〜朝鮮秘密捜査団〜』（全16話）が、あす5日（前9：00〜）よりCSホームドラマチャンネルで一挙放送される。【動画】『財閥家の末息子』『暗行御史』など…GW一挙配信作品同作は民衆の無念を晴らすために、不正腐敗に立ち向かっていく朝鮮時代の王室の秘密捜査官“暗行御史”と御史団の痛快な活躍を描くコミカルミステリー時代劇。キム・ミョ