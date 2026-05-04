◇プロ野球 セ・リーグ DeNA-広島(4日、横浜スタジアム)DeNAが2試合連続で2桁得点をマークしました。前日3日ヤクルト戦は12得点を挙げ勝利し、この日から本拠地で広島との3連戦。試合は初回から4点を追う展開となりましたが、2回に広島先発・大瀬良大地投手から5安打4得点し同点としました。さらに3回、勝又温史選手のレフトへのタイムリーで勝ち越しに成功。蝦名達夫選手もタイムリーで続き、この回2点をリードします。4回は先頭