放送作家の高田文夫氏（77）が4日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜木曜午前11時30分）に出演。休養中のバナナマン日村勇紀を心配した。高田氏はオープニングトークで「いやあ、“ひむ太郎”が心配だな」と、4月28日に体調不良による休養を発表した日村について切り出すと、アシスタントの松本明子も「本当に心配ですね。先生、大好きですもんね」と応じた。また「『ウォーキングのひ