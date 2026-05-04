マンチェスター・ユナイテッド加入後は怪我にも苦しみ、チーム状態もなかなか上向かないなど難しい日々を過ごしてきたMFメイソン・マウント。しかしチームは今季途中から指揮官を務めるマイケル・キャリックの下で徐々に調子を上げており、来季へ期待は膨らんでいる。英『sky Sport』によると、マウントは何としてもプレミアリーグのタイトルが欲しいと来季の優勝を狙っている。「何が欲しいか？プレミアのタイトルだ。僕たちなら