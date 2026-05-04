プレミアリーグ第35節、アーセナルはフラムを3-0と破り、勝ち点を76まで伸ばした。2位マンチェスター・シティは2試合消化が少ない状態で勝ち点70だが、大きなプレッシャーをかけることに成功している。この試合で2得点1アシストと活躍したのはFWヴィクトル・ギェケレシュだった。これでギェケレシュはシーズン通して公式戦21ゴールとした。アーセナルの選手で、デビューシーズンに20ゴールを超えたのはプレミアリーグ史上ティエリ