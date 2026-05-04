スカイマークが導入する新機材・ボーイング737-8型機の初号機（機体記号：JA738A）が5月4日午後、羽田空港に到着した。同型機を日本の航空会社が導入するのは初めて。機体は米・シアトルにあるボーイングの工場で現地時間4月29日に受領。30日に現地を出発し、途中、コナとグアムを経由して羽田へ向かった。4日の羽田空港上空は強い南風が吹き、機体は左右に大きくあおられながら午後2時42分頃にB滑走路に着陸。スカイマークの格納