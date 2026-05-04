ハワイ・グアムを経由して2026年5月4日午後、スカイマークの新機材ボーイング737-8初号機「JA738A」が羽田空港に到着しました。日本の航空会社が同型機を受領するのはこれが初めてです。【写真】えっ…これが「国内航空会社初導入の新型機」全貌です737-8は、現在スカイマークが使用している737-800とくらべ、座席あたりの燃料消費量及び二酸化炭素排出量を約15%軽減できることが見込まれる旅客機となります。737-10は、737 MA