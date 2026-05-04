◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（４日・横浜）広島が４回までに今季初の２ケタ失点となる１１点を奪われた。初回に坂倉将吾捕手の満塁弾で先制したが、先発の大瀬良大地投手が３回途中６失点でＫＯ。２回に一挙４点を失うと、３回にも２失点で逆転を許して降板した。救援した辻大雅投手も４回に５点を献上。この日出場選手登録されたばかりの左腕も悔しいマウンドになった