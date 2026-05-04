4日、歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。昨年9月に生まれた双子の男児の好みや性格などについて投稿しました。【写真を見る】【 中川翔子 】双子の弟は「人生1おいしかったらしくフリフリしながら泣きました」兄は煎餅好きで個性や好みの違いに「なんか面白いです」中川さんは、まず「双子タンデム抱っこ！」と、双子を両手に抱え、2人の子供を同時に抱っこする様子を公開。「かなり重たくなってきたけど