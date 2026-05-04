大阪・ＭＢＳテレビはこのほど、日本の放送文化の質的な向上を目的とし、優秀な番組・個人・団体を顕彰する２０２５年度第６３回ギャラクシー賞のテレビ部門下期選考において、下記３番組が「奨励賞」を受賞したと発表した。▼映像’２５「家族を罪に問う〜家庭内性被害の告白〜」（２５年１２月２１日放送）▼ＴＢＳドキュメンタリー解放区「家族を罪に問う〜家庭内性被害の告白〜」（２６年１月１１日放送）▼映像’２６「西成