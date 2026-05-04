4日午後4時37分ごろ、北海道で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は日高地方西部で、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の安平町と浦幌町です。【各地の震度詳細】■震度2□北海道安平町浦幌町■震度1□北海道白老町厚真町むかわ町帯広市