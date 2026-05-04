タレントでモデルの休井美郷（３５）の近影が話題を呼んでいる。４日までにインスタグラムで「ずっっっと来たくて、保存してたレストラン」と書き始め「サンセットの時間に合わせて１か月前から予約しました食事はもちろん、店員さんがとても優しくて親切で、絶対また来たいと思ったお店でした…」とつづると、サンセットをバックに撮影された夫婦ショットを公開。休井はデコルテがあらわになった真っ白なワンピースを着こな