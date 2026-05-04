女優黒島結菜（29）が、3日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。18歳のときに出会ったキーマンを明かした。黒島は「沖縄だったので、芸能活動するっていうのが嫌でも目立つし、東京にオーディションで行ってるけど表立って何も出てない時期が3年ぐらいあったりとかして。“なんかうまくいかないな”っていう中学時代だったような気がします」とデビュー当時を振り返った。占師の彌彌