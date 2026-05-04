メ～テレ（名古屋テレビ） この時期恒例の神事、三重県桑名市の多度大社で「上げ馬神事」が始まりました。 勢いよく坂を上る馬。桑名市の多度大社で毎年行われる伝統の神事、「上げ馬神事」です。 馬が坂を上り切った回数で農作物の吉凶を占います。4日と5日行われ、約５万人の観客が見込まれています。 過去には、勢いよく坂を駆け上がるよう、馬に酒や興奮剤を与えたり、ムチなどで叩いたりしていたという神