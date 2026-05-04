映画監督のキム・チャンミンさんを暴行死させた疑いを持たれている被疑者たちが、拘束の岐路に立った。5月4日、議政府（ウィジョンブ）地裁南楊州（ナミャンジュ）支部は、傷害致死および障害者福祉法違反の疑いを持たれている30代男性A氏とB氏に対する拘束前被疑者尋問（令状実質審査）を行った。2人の拘束の可否は、同日の午後遅くに決定される予定だ。【写真】キム監督、事件直後の救急搬送時の姿同日午前、被疑者たちは、帽子