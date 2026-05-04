【モデルプレス＝2026/05/04】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が5月3日、自身のInstagramを更新。白のオフショルダーのドレス姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真「バチェラー」出身美女「すべて絵になる」胸元輝くドレス姿で夫と密着◆休井美郷、胸元輝くドレスで夫との2ショット披露フランスを訪れている休井は「ずっっっと来たくて、保存してたレストラン」と