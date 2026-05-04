【新華社西寧5月4日】中国青海省では春を迎え、黄河沿岸の風景が新たな装いへと変化している。黄河源流に位置する扎陵（ザリン）湖では氷が解け始め、高原の川や湖に活力が生まれている。川沿いを下ると両岸の草木が少しずつ息を吹き返し、鮮やかな緑の景色が一面に広がる。背後には雄大な丹霞地形（赤い堆積岩からなる地形）の山々が連なり、黄河の流れと美しいコントラストをつくり出す。河畔では真っ白な梨の花が咲き誇り原野