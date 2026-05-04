【新華社貴陽5月4日】中国貴州省遵義市綏陽（すいよう）県温泉鎮にあるアジア最長の洞窟、双河洞でこのほど、第4回鍾乳洞音楽ウイークが開催された。天然の鍾乳洞を会場に、さまざまな音楽芸術や民族風情、デジタル技術を深く融合させ、各地から訪れた観光客に没入感あふれる体験を提供した。（記者/楊焱彬）