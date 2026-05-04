強風の影響で東京湾アクアラインでは現在も上下線で通行止めとなっているほか、高速道路では早くもUターンラッシュが始まっています。日本道路交通情報センターによりますと、東京湾アクアラインは強風のため4日午前4時から袖ケ浦インターチェンジから川崎浮島ジャンクションの間の上り線と、川崎浮島ジャンクションから木更津金田インターチェンジの下り線で通行止めとなっています。午後4時半現在も、解除の見通しは立っていませ