俳優の中尾明慶（37）が3日、自身のインスタグラムを更新。「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました…」との投稿に反響が寄せられている。【写真】「芸術作品」「どしたらそうなるん？」驚きの寝相を公開した中尾明慶中尾は、足が段差の違う隣のベッドまで飛び出している驚きの寝相の写真を投稿。「これは私が悪いのでしょうか…でも私には記憶がございません」とつづった。この投稿に、妻で俳優の仲里依紗（36）も「