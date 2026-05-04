【ソウル＝依田和彩】韓国統一省は４日、２０日にソウル近郊の水原（スウォン）で行われるサッカーの女子アジア・チャンピオンズリーグ準決勝に出場するため、北朝鮮のチームが訪韓すると明らかにした。北朝鮮のスポーツ選手の訪韓は２０１８年１２月に開かれた卓球の国際大会以来だという。同省によると、アジア・サッカー連盟（ＡＦＣ）が今月１日、大韓サッカー協会に北朝鮮のチーム「ネゴヒャン」の参加が決定したと通知し