オーストラリアを訪れている高市総理大臣は、アルバニージー首相と首脳会談を行い、経済安全保障協力に関する共同宣言を発表しました。オーストラリア・キャンベラから、同行しているフジテレビ政治部・岡安夏希記者が中継でお伝えします。日本はオーストラリアを「準同盟国」と位置付け、安全保障上の協力を進めてきましたが、今回輸出規制の動きを受けて、経済安全保障を軸に連携を確認しました。高市総理：日豪両国は、先駆的な