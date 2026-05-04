放送作家の高田文夫氏（77）が4日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜木曜午前11時30分）に出演。近所で人気アナウンサーに遭遇したことを明かした。高田氏はオープニングトークの中で「昨日、一昨日さ、近所に用事があるんで家を出たんだよ。パッと出て、曲がって用事がある方に行ったんだよ」と回想。「曲がって歩いて行ったら、ジョギングだかウォーキングだかわかんないけど上下の